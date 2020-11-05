 
مباشر

ناسا تحظر نشر صور فوتوغرافية لإطلاق أقمار صناعية من متن المحطة الدولية

الفضاء

ناسا تحظر نشر صور فوتوغرافية لإطلاق أقمار صناعية من متن المحطة الدولية
NASA
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p38c

حظرت ناسا نشر صور فوتوغرفية على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تظهر إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من المحطة الفضائية الدولية.

واتضح الأمر نتيجة تحليل محادثات دارت بين مركز هيوستن لإدارة الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة ورائدة الفضاء الأمريكية، كاتلين روبنس المقيمة حاليا في المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد
احتمال إطالة خدمة المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024
احتمال إطالة خدمة المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024

ويتوقع أن تطلق الرائدة الأمريكية اليوم 7 أقمار صناعية صغيرة الحجم بواسطة يد آلية يابانية الصنع. وأبلغ خبير في مركز ناسا أفراد الطاقم الأمريكي عن حظر مفروض على نشر صور فوتوغرافية بهذا الشأن على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الخبير سبب الحظر. لكن من المعلوم أن رواد الفضاء الأمريكيين يطلقون غالبا ما أقمارا صناعية عسكرية من متن المحطة الفضائية.

وحسب معلومات نشرتها ناسا على موقعها الرسمي فإن الأقمار الصناعية SpOC، Bobcat-1، NEUTRON-1، LEMUR-2 (v4.7)، LEMUR2 (v4.8)،DESCENT ،SATLLA. يتم إطلاقها الخميس 5 نوفمبر من متن المحطة الفضائية الدولية.

وأفاد الخبير الفضائي الأمريكي المعروف، جونوتان ماكداول، بأن الأقمار الصناعية SpOC، Bobcat-1، NEUTRON-1هي ملكية بعض الجامعات الأمريكية. وتمتلك شركة Spire Global القمرين الصناعيين، LEMUR-2. أما القمران الصناعيانDESCENT  وSATLLA فينتميان إلى جامعتين إسرائيليتين وكنديتين.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسيين، سيرغي ريجكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنس.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا