ناسا تحظر نشر صور فوتوغرافية لإطلاق أقمار صناعية من متن المحطة الدولية

حظرت ناسا نشر صور فوتوغرفية على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تظهر إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من المحطة الفضائية الدولية.

واتضح الأمر نتيجة تحليل محادثات دارت بين مركز هيوستن لإدارة الرحلات الفضائية الأمريكية المأهولة ورائدة الفضاء الأمريكية، كاتلين روبنس المقيمة حاليا في المحطة الفضائية الدولية.

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ويتوقع أن تطلق الرائدة الأمريكية اليوم 7 أقمار صناعية صغيرة الحجم بواسطة يد آلية يابانية الصنع. وأبلغ خبير في مركز ناسا أفراد الطاقم الأمريكي عن حظر مفروض على نشر صور فوتوغرافية بهذا الشأن على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الخبير سبب الحظر. لكن من المعلوم أن رواد الفضاء الأمريكيين يطلقون غالبا ما أقمارا صناعية عسكرية من متن المحطة الفضائية.

وحسب معلومات نشرتها ناسا على موقعها الرسمي فإن الأقمار الصناعية SpOC، Bobcat-1، NEUTRON-1، LEMUR-2 (v4.7)، LEMUR2 (v4.8)،DESCENT ،SATLLA. يتم إطلاقها الخميس 5 نوفمبر من متن المحطة الفضائية الدولية.

وأفاد الخبير الفضائي الأمريكي المعروف، جونوتان ماكداول، بأن الأقمار الصناعية SpOC، Bobcat-1، NEUTRON-1هي ملكية بعض الجامعات الأمريكية. وتمتلك شركة Spire Global القمرين الصناعيين، LEMUR-2. أما القمران الصناعيانDESCENT وSATLLA فينتميان إلى جامعتين إسرائيليتين وكنديتين.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسيين، سيرغي ريجكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنس.

المصدر: نوفوستي