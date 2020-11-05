"روس كوسموس" ترسل مسبارا قمريا إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في أغسطس المقبل

تعتزم شركة "لافوتشكين" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن ترسل في أغسطس المقبل مسبار "لونا – 25" إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي ليطلق إلى القمر.

أعلن ذلك كبير مصممي المسبار، بافيل كازميرتشوك، في حديث أدلى به لمجلة "روسكي كوسموس" الفضائية الروسية حيث قال إن المسبار يتوقع أن يطلق إلى القمر في أكتوبر المقبل.

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وحسب كبير مصممي المسبار فإن العمل على إعداد المسبار للإطلاق إلى القمر يجري وفق جدول زمني تم إقراره مسبقا. وأشار، كازميرتشوك، إلى أن المسبار سيهبط على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي بعد مرور 12 يوما على إطلاقه.

يذكر أن مسبار "لونا – 25" ينتمي إلى أسرة المسابير التي بدأ الاتحاد السوفيتي يطلقها إلى القمر منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويفتح مسبار "لونا – 25" برنامج استصلاح القمر الروسي طويل الأمد الذي يقضى كذلك بإرسال بعثات مأهولة إلى القمر مطلع الثلاثينيات.

المصدر: تاس