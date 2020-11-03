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روسيا تخطط لإرسال وحدتين جديدتين إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا تخطط لإرسال وحدتين جديدتين إلى المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress NASA/ZUMAPRESS.com
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن فلاديمير دانيف، نائب مدير قسم برامج الرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، أن روسيا تخطط لإرسال وحدتين جديدتين إلى المحطة الفضائية الدولية في نهاية أبريل وسبتمبر عام 2021 .

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وقال دانيف في الاجتماع المكرس للذكرى العشرين للرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية ، "الموعد الأولي المقرر لإرسال وحدة "ناؤوكا" إلى المحطة الفضائية الدولية هو نهاية شهر أبريل. ولكننا الآن ندرس برامج الرحلات لتحديد موعد أفضل لإطلاقها، لأن رحلتها ستستغرق أسبوعا كاملا".

وأضاف، أما وحدة "المرسى" فنخطط لإطلاقها مبدئيا في شهر سبتمبر عام 2021 .
ومن المنتظر إطلاق وحدة "ناؤوكا" باستخدام صاروخ النقل "بروتون-إم" من مطار بايكونور الفضائي. وهذه الوحدة تحتوي على سرير  إضافي للنوم ومرحاض ثان للقطاع الروسي .

وأما وحدة "المرسى" فمن المقرر إطلاقها باستخدام صاروخ النقل Soyuz-2.1b، مع مركبة الشحن "بوغريس". ولهذه الوحدة ستة أماكن لالتحام المركبات والأجهزة الفضائية المختلفة.

المصدر: نوفوستي

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