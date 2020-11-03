روسيا تطور شبكة أقمار صناعية لإنترنت الأشياء

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركات ومؤسسات محلية تعمل على تطوير أقمار صناعية جديدة لتستخدم في دعم شبكات إنترنت الأشياء.

وقال بيان صادر عن مؤسسة "الجيل الخامس" التقنية الروسية: "تخطط المؤسسة لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للعمل مع شبكات إنترنت الأشياء، الخطط المستقبلية تشمل إطلاق هذه الأقمار لتنظيم الاتصالات في مجال М2М (machine-to-machine)".

وأضاف البيان "يتم حاليا اختبار المنظومة اللاسلكية التي ستؤمن الاتصالات للأقمار الجديدة، المنظومة تختبر في قمر نوربي الذي أطلق إلى مدارات الأرض في 28 سبتمبر الفائت، والذي أرسل خصيصا إلى الفضاء لاختبار الأجهزة التي ستستعمل في مجموعة الأقمار الجديدة".

وتعمل مؤسسة "الجيل الخامس" التقنية الروسية على تطوير وتصميم العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة والنانوية والتقنيات اللازمة لهذه الأقمار حاليا، وأحد أكبر المشاريع التي تعمل عليها هو مشروع تطوير أقمار CubeSat الذي تتعاون فيه مع جامعة نوفوسيبيرسك.

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أما تعبير إنترنت الأشياء فهو مصطلح يطلق على شبكات الإنترنت الحديثة التي تصل بين الأجهزة والأدوات الذكية بمختلف مجالاتها، والتي باتت تستخدم في المنزل وأماكن العمل والمرافق العامة.

المصدر: تاس