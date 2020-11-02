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ظاهرة فلكية تزين سماء العالم العربي طوال شهر نوفمبر

الفضاء

ظاهرة فلكية تزين سماء العالم العربي طوال شهر نوفمبر
bbntimes
صورة أرشيفية
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رصدت جمعية سعودية ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المملكة والعالم العربي طوال شهر نوفمبر الجاري.

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وقال رئيس جمعية "فلكية جدة"، ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك"، إن كوكب الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة.

وأضاف أنه عند رؤيته من خلال تليسكوب متوسط، يلاحظ أن حجم قرصه الظاهري تقلص، في حين تزداد إضاءته، حيث يظهر في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 81% بنور الشمس في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر في الثالث من يونيو 2020، في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي.

وهذا يحدث مرة واحدة كل 584 يوما، وبعد ذلك وصل في العاشر من يوليو 2020 لذروة لمعانه بسماء الفجر في ما يسمى "أعظم قدر من الإضاءة"، حيث كان ألمع 30 مرة من نجم الشعرى.

المصدر: جمعية فلكية جدة

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