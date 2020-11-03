روسيا تستعد لإطلاق الدفعة الثانية من أقمار "غونيتس" لهذا العام

أعلن مصدر في مجال الصناعة الفضائية الروسية أن روسيا تتحضر لثاني عملية إطلاق لأقمار "غونيتس" لهذا العام.

وأشار المصدر إلى "أن روسيا كانت تخطط لإطلاق ثاني دفعة من أقمار Gonets-M الصناعية هذا العام في 16 نوفمبر الجاري لكن عملية الإطلاق قد تؤجل حتى الـ 24 من الشهر نفسه، وخلالها سيتم إرسال 3 أقمار إلى مدارات الأرض".

وكان رئيس شركة "ريشيتنيوف" الروسية، نيكولاي تيستوييدوف، قد ذكر في أغسطس الفائت أن روسيا عازمة على إطلاق 6 أقمار صناعية من نوع Gonets-M هذا العام، وأن ثاني عملية إطلاق لهذه الأقمار من المفترض أن تجري في شهر نوفمبر.

وفي 28 سبتمبر الفائت كانت روسيا قد أطلقت 3 أقمار من نوع Gonets-M إلى مدارات الأرض، ووصلت هذه الأقمار إلى مداراتها بواسطة صاوخ روسي من نوع Soyuz-2.1b أطلق من قاعدة "بليسيتسك" التي تشرف عليها الدفاع الروسية.

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وصممت روسيا منظومة غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: فيستي