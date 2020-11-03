تأجيل إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل إلى 28 نوفمبر الجاري

سيؤجل الإطلاق الاختباري الثاني لصاروخ "أنغارا – آ 5" الفضائي الثقيل الروسي من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.

صرح بذلك يوم 31 أكتوبر الماضي مصدر في الصناعة الفضائية الروسية وقال إن التاريخ المذكور لا يعد نهائيا.

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يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مطار "بليسيتسك" الفضائي الروسي قد شهد تحضيرات لاختبار صاروخ "أنغارا – آ5" الفضائي الثقيل.

وقد أطلق أول صاروخ اختباري من طراز "أنغارا - آ 5" الثقيل عام 2014 من مطار "بليسيتسك الفضائي الروسي. بينما لا يمكن، حسب مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، اعتبار إطلاق الصاروخ الثقيل آنذاك ناجحا تماما، إذ أنه لم يؤكد كل مواصفاته حسب المشروع التصميمي.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتنشأ حاليا في مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا منصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة وفائقة الثقل. ويتوقع أن تطلق كل الصواريخ من طراز "أنغارا" بعد إنجاز إنشاء المنصة الخاصة بها من مطار "فوستوتشني" فقط.

المصدر: تاس