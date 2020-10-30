رواد الفضاء الأوروبيون سيطيرون إلى القمر

استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا، ستقوم الأولى ببناء عدة وحدات لمحطة Gateway، ما يعطي لعدد من رواد الفضاء الأوربيين الحق بالعمل هناك.

إقرأ المزيد

ويذكر أن محطة Gateway، ستدور حول القمر. وتخطط ناسا البدء ببنائها في عام 2022. وستكون نقطة وسطية للبعثات القمرية بين الأرض والقمر . ووفقا لبرنامج القمر الأمريكي، سيكون أول هبوط لرواد الفضاء على القمر في القرن الحادي والعشرين عام 2024.

ووفقا لمذكرة التفاهم، التي وقعتها ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية، يمكن لرواد الفضاء إجراء البحوث العلمية على متن هذه المحطة دون الحاجة للهبوط على سطح القمر. ومن المقرر أن يطير ثلاثة رواد فضاء إلى محطة Gateway، مقابل قيام وكالة الفضاء الأوروبية بإنشاء جزء من المحطة.

ويشمل الجزء الذي ستتولى وكالة الفضاء الأوروبية إنشاءه، ما يلي: بناء وحدة السكن (I-Hab)، ليكون المسكن الرئيسي لرواد الفضاء في المحطة. ووحدة ESPRIT التي لها عدة وظائف منها مراقبة سطح القمر من نافذة كبيرة. وأخيرا بناء وحدتي خدمة لتزويد مركبات "أوريون" الأمريكية بالهواء والماء والطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن كندا واليابان ستشاركان في بناء محطة Gateway، ولا تستبعد مشاركة روسيا.

المصدر: فيستي. رو