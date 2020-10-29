رائد فضاء روسي يقارن بين مركبتي "دراغون" و"سويوز" المأهولتين

أعرب رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، عن رغبته بأن تنصب في مركبة "أوريول" الروسية المأهولة مقاعد مريحة تشبه تلك التي تم تركيبها في مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة.

وقال إن الكراسي الأمريكية أعجبته حين زار المركبة الأمريكية المأهولة بعد التحامها يوم 31 مايو الماضي بالمحطة الفضائية وقيم مواصفاتها.

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جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 28 أكتوبر أفراد الطاقم السابق للمحطة الفضائية الدولية في ضواحي موسكو بعد عودتهم إلى الأرض في 22 أكتوبر الجاري.

قال، إيفانيشين إن مركبة "دراغون" الأمريكية أكبر من مركبة "سويوز" الروسية أبعادا . فيما أشار إلى أن المركبة الأمريكية لا تمتلك أجهزة القيادة اليدوية التي تمكن أفراد طاقمها من تحقيق الالتحام اليدوي بالمحطة الفضائية في حال تعطل الأجهزة الأوتوماتيكية.

من ناحية أخرى فإن رائد الفضاء الروسي لفت إلى أن مركبة "دراغون" تمنح أفراد طاقمها فرصة لتشغيل أجهزة الإنقاذ يدويا. بينما لا تقضي فكرة تصميم مركبة "سويوز" الروسية بوجود أجهزة يدوية كهذه. وقال إن لكل نظام قيادة سلبيات وإيجابيات.

يذكر أن مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة ستقوم برحلة مأهولة ثانية إلى المحطة الفضائية الدولية في 17 نوفمبر المقبل.

أما روسيا فتنتهي من تصنيع مركبة "أوريول" المأهولة الواعدة التي يجب أن تقوم عام 2023 بأول رحلة فضائية اختبارية لها.

المصدر: تاس