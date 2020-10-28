روسيا تبدأ العام المقبل بنشر مجموعة تضم 600 قمر صناعي للإنترنت

تبدأ روسيا العام المقبل في نشر مجموعة "سفيرا" للأقمار الصناعية الخاصة بالإنترنت السريع والاتصالات.

وستضم المجموعة 600 قمر صناعي لتأمين الإنترنت السريع والاتصالات في مناطق روسيا كلها، بما فيها منطقة القطب الشمالي والممر البحري الشمالي.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين في كلمة ألقاها اليوم في منتدى الاتحاد الأوراسي الاقتصادي "التكامل، استراتيجيا التنمية".

وقال:" سننشر بدءا من العام المقبل في مدار الأرض مجموعة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد والتي ستعتمد أطياف الترددات العديدة".

وأضاف قائلا إن العام المقبل سيشهد كذلك إطلاق الأقمار الصناعية الرادارية التي تسمح برصد سطح الأرض ليلا ونهارا في أي طقس، بما في ذلك عبر السحب والغيوم والضباب".

وأعلن روغوزين أن روسيا مستعدة لمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إمكانات تقنية تمتلكها تلك الأقمار الصناعية الحديثة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا