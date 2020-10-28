وكالة الفضاء الأوروبية توقع مع ناسا مذكرة تعاون لاستكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها وقعت مع ناسا مذكرة للعمل المشترك في مجالات الفضاء واستكشاف القمر.

وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية ESA في تدوينة عبر الإنترنت إلى أن "الاتفاقية التاريخية" التي وقعت من قبل رئيس الوكالة، يوهان ورنر، ورئيس ناسا، جيمس برادينستاين، تنص على أن ترسل الولايات المتحدة ثلاثة رواد فضاء أوروبيين إلى القمر مقابل أن تساهم ESA في بناء وحدتين للمحطة المدارية القمرية Gateway.

ومن المفترض أن تبني وكالة الفضاء الأوروبية I-Hab التي ستخصص لإقامة الرواد على متن المحطة، ووحدة ESPRIT المخصصة للاتصالات.

وتبعا لبنود المذكرة ستلتزم وكالة الفضاء الأروبية أيضا بإنتاج معدات لمركبة الفضاء الأمريكية الأمريكية Orion، منها معدات لإنتاج الماء ومعدات لإنتاج الطاقة والأكسجين والنتروجين، في المقابل ستولى أمريكا مهمة إيصال 3 رواد أوروبيين إلى محطة Gateway.

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: تاس