ناسا تؤكد تعاونها الوثيق مع روسيا في مجال الفضاء

أعلن رئيس وكالة ناسا الأمريكية، جيمس برادينستاين، أن التعاون مع روسيا في مجال الفضاء متين وسيستمر في المستقبل.

وخلال مؤتمر عقدته جامعة رايس عبر تقنية الفيديو قال برادينستاين: "لدينا شراكة قوية مع روسيا في مجال الفضاء، هذه الشراكة مستمرة منذ العام 1975، منذ أيام برنامج أبولو- سويوز، هذه الشراكة موثوقة ورواد الفضاء الأمريكيون يذهبون إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات سويوز الروسية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى مثل هذا النوع من الشراكات كأن تقوم روسيا بإيصال روادنا إلى المحطة الفضائية الدولية ونوصل نحن روادها. وسنواصل العمل على موضوع التعاون في مجال المحطة الفضائية الدولية دون الحاجة لدفع الأموال، وعلى الرغم أننا ندفع لروسيا المال حاليا لإيصال روادنا إلى المحطة، لكن أعتقد أن روسيا وأمريكا ستقيمان مستقبلا فكرة إيصال الرواد عبر رحلات متبادلة".

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كما أشار رئيس ناسا خلال المؤتمر إلى "أن التواجد في المدارات الأرضية المنخفضة يعد أمرا ضروريا، لذلك تدرس ناسا إمكانية استحداث محطات مدارية تجارية مأهولة".

وقال: "نعمل بنشاط في مجال استحداث محطات في مدار الأرض، لكن تواجهنا بعض الصعوبات، الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على صرف أموال لهذه المشاريع، مهمتنا الحالية هي الحصول على الأموال لاستحداث محطات تجارية وقادرة على المنافسة".

المصدر: فيستي