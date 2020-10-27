الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد

أطلقت الصين مجموعة سابعة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Yaogan-30 وذلك بواسطة صاروخ CZ-2C صيني الصنع.

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن الأقمار الصناعية انطلقت الساعة 23.19 بالتوقيت المحلي (18.19 بتوقيت موسكو) يوم 26 أكتوبر إلى الفضاء من مطار "سيتشان "الفضائي في جنوب غرب الصين وأضافت أن كلها وصلت إلى مدارات معينة لها.

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فيما لم تذكر الوكالة عدد الأقمار الصناعية. وقالت إنها مخصصة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض وإجراء تجارب تقنية.

ويعتقد بعض الخبراء الأجانب أن الأقمار الصناعية من طراز Yaogan-30 يمكن استخدامها كذلك لأغراض عسكرية.

المصدر: تاس