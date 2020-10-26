السماء تحتفي بالهالوين بعرض يرى بالعين المجردة يجمع القمر الأزرق النادر بمذنب وكوكب أورانوس

سيستمتع مراقبو النجوم هذا الأسبوع برؤية مذنب وأورانوس مقابله (وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض)، جنبا إلى جنب مع "القمر الأزرق" في عيد الهالوين.

وسيكون من السهل تحديد كل من القمر المكتمل وأورانوس بالعين المجردة، لكن سيحتاج عشاق الفلك إلى منظار لرؤية المذنب P1 Neowise.

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وسيمنح القمر الأزرق مشهدا رائعا للمحتفلين ليلة الهالوين، يوم السبت 31 أكتوبر، حيث سيكون مرئيا في جميع المناطق، في سماء الليل.

وظهر البدر الأول لهذا الشهر في 1 أكتوبر، بينما سيكون البدر الثاني في 31 أكتوبر، ويحدث هذا العرض الكوني سبع مرات كل 19 عاما، ما يعني أن العالم لن يرى العرض التالي إلا في 31 أكتوبر عام 2039.

وما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1944.

ولسوء الحظ، فإنه لا علاقة لهذا البدر باللون الأزرق، حيث لن يلمع القمر باللون الأزرق فعليا، إلا أنه سيبدو باللون الرمادي اللامع.

ويشير اسم القمر الأزرق إلى المناسبة النادرة جدا التي تحدث عندما يظهر القمر المكتمل مرتين في الشهر ذاته.

وهذا العام كان لدينا اكتمال القمر في 1 أكتوبر ويسمى قمر الحصاد (Harvest Moon).

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وأوضحت ناسا سابقا: "وفقا للفولكلور الحديث، فإن القمر الأزرق هو القمر المكتمل الثاني في شهر تقويمي. وعادة ما يكون للأشهر قمر واحد مكتمل، ولكن في بعض الأحيان يتسلل القمر الثاني".

وأضافت الوكالة: "يحدث القمر المكتمل كل 29 يوما تقريبا، بينما يبلغ طول معظم الأشهر 30 أو 31 يوما، لذلك من الممكن احتواء قمرين كاملين في شهر واحد. ويحدث هذا كل عامين ونصف العام، في المتوسط".

وإذا سمح الطقس، يجب أن تكون قادرا على رؤيته بكل بريقه المشرق بعد حلول الظلام ولكن حاول تجنب المناطق الملوثة بالضوء.

ويُشار إلى هذا البدر من قبل البعض على أنه "قمر الصياد الأزرق" لأنه يبدو في وقت قريب أن القبائل الأمريكية الأصلية تجمع اللحوم خلال ظهوره لتخزينها من أجل فصل الشتاء القادم.

أورانوس في المقابلة

سيشهد يوم السبت أيضا مقابلة أورانوس، ما يعني أنه سيبدو كبيرا بدرجة كافية ومشرقا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة.

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وسيكون الكوكب في أقرب مسافة له من كوكبنا حيث تأتي الأرض مباشرة بين أورانوس والشمس.

ويستغرق الكوكب الأزرق والأخضر 84 عاما للدوران حول الشمس، لذا سيبقى في وضعه المماثل لهذا الشهر والشهر التالي.

ويجب النظر نحو كوكبة قيطس، حيث سيرتفع أورانوس في الشرق عند غروب الشمس. ولتحديد موقع الكوكبة، يمكنك تنزيل تطبيق مسح السماء.

المذنب P1 نيويس

سيكون من الممكن رؤية المذنب P1 Neowise باستخدام المناظير .

وإذا كنت ترغب في متابعته، حاول النظر إلى الأسفل في الأفق الشرقي قبل الفجر مباشرة بالمنظار أو التلسكوب الصغير.

ووفقا لـ Universe Today، سيظهر P1 Neowise ظهورا قصيرا عند الفجر في نصف الكرة الشمالي من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر.

المصدر: ذي صن