"روس كوسموس" تستعد للإطلاق الثاني لصواريخ "أنغارا" الخفيفة المطورة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية انها أجرت اختبارات ناجحة تهيئ لثاني عملية إطلاق لصواريخ Angara-1.2 الفضائية الخفيفة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "في مجمع الاختبارات التابع لمؤسسة روس كوسموس: "أجري مؤخرا اختبارا لمحركات المرحلة الثانية من صاروخ Angara-1.2 الفضائي الخفيف، وهو واحد من الاختبارات الأرضية النهائية لهذا المنتج".

وأشار البيان إلى "أن الخبراء في روس كوسموس وأثناء الاختبارات الأخيرة التي أجروها على الصاروخ المذكور تحققوا أيضا من أداء جميع أنظمة الصاروخ، وأكدوا أنها تعمل تبعا للمواصفات التي ذكرت في مشروع تطويره".

At the Rocket and Space Industry Research and Testing Center, firing bench tests of the Angara-1.2 light carrier rocket second stage were successfully completed — https://t.co/pv2YqfkMzJ



🚀 The tests are among the final stages of ground product testing https://t.co/Hq8gmjlvQN — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 26, 2020

وأضاف البيان "النتائج الإيجابية لاختبارات الأخيرة تسمح لنا باتخاذ قرار للسماح بإجراء اختبارات الطيران لهذا الصاروخ".

وحول هذا الموضوع كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد أشار في مقابلة صحفية إلى أن مؤسسته تخطط لتنفيذ ثاني عملية إطلاق لصواريخ Angara-1.2 الخفيفة عام 2021، وأن عملية الإطلاق من المفترض أن تجرى في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفذت أول عملية إطلاق لصواريخ Angara-1.2 عام 2014، ومن قاعدة "بليسيتسك" أيضا.

المصدر: فيستي