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هاوي راديو يشكك باختبار الولايات المتحدة لمحرك مائي في الفضاء

الفضاء

هاوي راديو يشكك باختبار الولايات المتحدة لمحرك مائي في الفضاء
Roscosmos
صورة تعبيرية
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شكك هاوي الراديو الروسي دميتري باشكوف، في اختبار الولايات المتحدة للمحرك المائي المبتكر على القمر الصناعي MOMENTUS-X1 في الفضاء.

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وقد كتب الهاوي الروسي على موقعه في الإنترنت، "استنادا على البيانات المفتوحة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية NORAD، لم يقم القمر الصناعي MOMENTUS-X1 بأي مناورات في المدار".

ووفقا لوثائق البرنامج التي يشير إليها باشكوف، كان من المفروض أن يخفض الجهاز مداره ضمن برنامج الاختبارات التجريبية لمحرك الميكروويف الكهروحراري المائي المبتكر لشركة  Momentus Vigoride.

ويذكر أن هذه الشركة جمعت 34 مليون دولار لابتكار واختبار هذا المحرك. وبعد إطلاق القمر الصغير 16U cubesat، أعلنت الشركة عن نجاح اختبار المحرك المائي ، وأنها تخطط لتنظيم بيع أسهمها بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر MOMENTUS-X1 أطلق من مطار فوستوتشني الفضائي يوم 5 يوليو عام 2019 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b.

المصدر: نوفوستي

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