شركة Lockheed Martin تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية من إسكتلندا

أعلنت مصادر في الحكومة البريطانية أن شركة Lockheed Martin الأمريكية تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ فضائية وأقمار صناعية من جزر شتلاند شمال شرق إسكتلندا.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن "شركة Lockheed Martin تخطط لإطلاق أقمار صناعية من جزر شيتلاند شمال شرق إسكتلندا، حيث يتم إنشاء مركز فضائي عام 2024".

وقالت نائبة وزير التعليم البريطاني، أماندا سولواي: " نريد أن تكون المملكة المتحدة أفضل مكان لإطلاق الأقمار الصناعية من أوروبا، ونخطط لاجتذاب الشركات من جميع أنحاء العالم، وخلق مئات فرص العمل للمهنين وذوي الخبرات العالية.. تخطيطنا لإنشاء عدة مطارات فضائية في إسكتلندا يوضع حجم طموحاتنا في هذا المجال، أريد أن أدعم ذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة بالرغم من كل المعوقات والأوقات الصعبة التي تمر بنا حاليا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخطط البريطانية التي تتعلق بمشاريع الفضاء تهدف إلى بناء موقع لإطلاق الصواريخ في دزيرة "آنست" الإسكتلندية، لتطلق منها صواريخ قادرة على حمل أقمار صناعية تتراوح أوزانها ما بين 30 إلى 600 كلغ.

وفي منطقة Sutherland الإسكتلندية أيضا تستكمل حاليا أعمال بناء قاعدة فضائية ستستخدمها شركة Orbex البريطانية لتنفيذ أول عملية إطلاق لصاروخ Prime عام 2022، لنقل حمولات إلى مدارات الأرض تصل أوزانها إلى 150 كلغ.

المصدر: فيستي