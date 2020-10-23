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ماذا عن وضع الأكسجين في المحطة الفضائية الدولية؟

الفضاء

ماذا عن وضع الأكسجين في المحطة الفضائية الدولية؟
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أكدت الجهة المبتكرة لمنظومة الحصول على الأكسجين Electron-VM، في المحطة الفضائية الدولية، أن الخلل الذي حدث ليس له علاقة بتصميمها.

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وقال أليكسي كوتشيتكوف، كبير المصممين في معهد الهندسة الكيميائية للبحوث العلمية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لسنا السبب في عطل المنظومة، ونحن نقدم الاستشارات اللازمة لمركز إدارة الرحلات الفضائية بهذا الشأن".

وقد صرح ممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" للوكالة، أن منظومة الحصول على الأكسجين في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية قد تعطلت أيام 14 و19 أكتوبر الجاري وتم إصلاحها، ولكنها تعطلت من جديد، ما اضطر رواد الفضاء إلى تفكيكها والبحث عن الخلل.

ويذكر أن عطل منظومة الحصول على الأكسجين في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، يحصل بين فترة وأخرى، لذلك يوجد احتياطي للأكسجين دائما في القطاع. وبالإضافة إلى هذا توجد في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية منظومة OGS للحصول على الأكسجين أيضا.

وكما هو معلوم يتألف طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا من الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف والأمريكية كاثلين روبنز.

المصدر: نوفوستي

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