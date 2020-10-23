روسيا تطور أقمارا لوضع خارطة ثلاثية الأبعاد للأرض

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا تخطط لإطلاق أقمار صناعية لرصد الأرض ووضع خارطة ثلاثية الأبعاد لها.

وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قال روغوزين: "إن إطلاق أقمار Aist-2T-1 و Aist-2T-2 التي طورتها روسيا لصنع خارطة مجسمة للأض من المفترض أن يجري عام 2023".

ومن جهة أخرى كان نائب مدير نظم GLONASS الملاحية في مؤسسة "روس كوسموس"، فاليري زايتشكو، قد صرح بأن المؤسسة عازمة على إطلاق قمرين صناعيين من نوع Aist-2T، ستبدأ مهمتهما عام 2023، وأن تطوير هذه الأقمار جرى بين "روس كوسموس" ومركز "بروغريس" للصناعات الفضائية الموجود في مدينة سمارا.

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وفي وقت سابق ذكر الموقع الرسمي لمشتريات الدولة الروسية أن "روس كوسموس" تطور مجموعة من أقمار Aist الصناعية التي ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، وكانت قد أبرمت عقودا بقيمة 2.1 مليار روبل لتصنيع اثنين من هذه الأقمار.

أما مركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية فأشار إلى أنه يساهم في تطوير الأقمار المذكورة، ويعمل أيضا على تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Resurs-P، من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض عام 2021.

المصدر: تاس