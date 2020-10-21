الأمطار النيزكية للجباريات تبلغ ذروتها الليلة وتستمر في رشق السماء حتى نوفمبر

بلغت زخات شهب الجباريات ذروتها الليلة الماضية، وستستمر حتى صباح 22 أكتوبر الجاري، وسيكون القمر خافتا بدرجة كافية بحيث يمكن لمراقبي السماء رؤية هذه النجوم المتساقطة.

والخطوط المضيئة عبر السماء التي قد يراها الناس من الآن وحتى أوائل نوفمبر، هي أجزاء وقطع من الحطام الذي يخلفه مذنب هالي، المذنب الرئيسي لزخات شهب الجباريات.

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وعلى الرغم من أن المذنب لن يكون مرئيا من الأرض إلا بعد نحو أربعة عقود من الآن (يكون مرئيا من الأرض كل 75-76 عاما)، إلا أنه يترك وراءه مسارا من الحطام في النظام الشمسي.

وفي كل عام خلال منتصف أكتوبر، تمر الأرض عبر هذا المجال، وتمر أيضا عبر جزء آخر من حقل الحطام هذا في أوائل شهر مايو، ما يؤدي إلى تساقط زخات شهب إتا الدلويات ( Eta Aquarid).

وتنتج الأمطار النيزكية للجباريات أو كما تعرف أيضا باسم أوريونيدس (Orionid)، ما بين 10 إلى 20 زخة في الساعة، أو ما يقارب نيزكا كل ثلاث دقائق.

ووفقا لجمعية النيزك الأمريكية تحدث زخات شهب الجباريات كل عام بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر، وغالبا ما تبلغ ذروتها سنويا، بين 20 و22 أكتوبر.

ويحتوي الحدث الكوني على حطام من مذنب هالي ينتقل بسرعة تصل إلى 148 ألف ميل في الساعة، وفقا لموقع "سبيس".

ومذنب هالي، الذي ظهر آخر مرة عام 1986، يدور حول الشمس كل 76 عاما ولن يُرى مرة أخرى حتى عام 2061، وفقا لناسا.

Have you tried 👀 for the Orionid meteor shower?



Peak visibility is happening RIGHT NOW in the Seirra-Nevada!



This amazing shot was just an hour ago in the Virginia City Highlands ☄️



📸: Chris Pizzuto pic.twitter.com/duvRgBVmax — Steve Bender (@SteveBenderWx) October 21, 2020

وتتشكل الشهب عندما يدخل نيزك، وهو نوع من الصخور الفضائية ينفصل عن كويكب يدور حول الشمس، إلى الغلاف الجوي للأرض. وبمجرد عبور الحطام الفضائي، فإنه ينقسم إلى ما يسميه العلماء "الشهب"، والتي تتبخر بعد ذلك. ونتيجة للاحتكاك، تظهر كخط ساطع من الضوء في السماء.

Find out how to see the beautiful Orionid meteor shower tonighthttps://t.co/nBJul6Ognupic.twitter.com/VuVAHolO7b — Daily Express (@Daily_Express) October 21, 2020

وتشرح وكالة ناسا في تدوينة لها: "بسبب مظهرها، يسمي بعض الناس خطوط الضوء هذه النجوم النيزكية". لكن العلماء يعرفون أن النيازك ليست نجوما على الإطلاق، بل مجرد أجزاء من الصخور!".

Legend has it that wishing upon a #shootingstar makes the wish come true.



Shooting stars, scientifically called meteors, make a spectacular sight in the night sky.



Get ready to see the #OrionidMeteorShower peaks during Oct 20-22, an average of one every three minutes. @hareetspic.twitter.com/24MF59X1Xt — Narottam Sahoo (@narottamsahoo) October 21, 2020

المصدر: فوكس نيوز