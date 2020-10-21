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رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية
roscosmos.ru
رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف
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تولى رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، الثلاثاء 20 أكتوبر قيادة المحطة الفضائية الدولية وذلك بعد أن سلمه قيادة المحطة رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي.

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وقد بث موقع ناسا الإلكتروني الرسمي مراسم انتقال قيادة المحطة من، كسيدي إلى ريجيكوف حيث أعطى، كسيدي، ريجيكوف مفتاحا رمزيا للمحطة في قطاع Destiny الأمريكي بحضور طاقم المحطة الذي يضم 6 رواد.

يذكر أن رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي ورائدي الفضاء الروسيين ايفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين سيعودان يوم 22 أكتوبر الجاري من المحطة الفضائية إلى الأرض على متن مركبة "سويوز – إم إس – 16" الروسية المأهولة.

المصدر: نوفوستي

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