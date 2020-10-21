رائد روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

تولى رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، الثلاثاء 20 أكتوبر قيادة المحطة الفضائية الدولية وذلك بعد أن سلمه قيادة المحطة رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي.

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وقد بث موقع ناسا الإلكتروني الرسمي مراسم انتقال قيادة المحطة من، كسيدي إلى ريجيكوف حيث أعطى، كسيدي، ريجيكوف مفتاحا رمزيا للمحطة في قطاع Destiny الأمريكي بحضور طاقم المحطة الذي يضم 6 رواد.

يذكر أن رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي ورائدي الفضاء الروسيين ايفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين سيعودان يوم 22 أكتوبر الجاري من المحطة الفضائية إلى الأرض على متن مركبة "سويوز – إم إس – 16" الروسية المأهولة.

المصدر: نوفوستي