شركة روسية تقترح إيصال مركبة "أوريول" إلى مدار الأرض باستخدام وحدة التسريع

اقترح الخبراء في شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية استخدام وحدة التسريع بمثابة منظومة إنقاذ مركبة "اوريول" الروسية .

وذلك في حال تعطل الصاروخ فائق الثقل الذي يحمله.

وقال الخبراء في مقال نشرته مجلة " التقنيات والتكنولوجيات الفضائية" الروسية إن وحدة التسريع باستطاعتها إيصال المركبة الفضائية إلى مدار الأرض في حال وقوع حادث بالصاروخ أو تعطل أحد محركات مرحلته الأولى.

إقرأ المزيد

وأعاد الخبراء إلى الأذهان أن صاروخ "أنغارا" فائق الثقل سيستخدم المحرك العامل بالوقود الصلب الذي يغير قوة الدفع ويتحكم في مركبة "أوريول" لدى عودته إلى الأرض. واقترح الخبراء تشغيل هذا المحرك واستخدامه كمحرك احتياطي في حال تعطل أحد المحركات الرئيسية للصاروخ.

يذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة مخصصة لتحقيق البرنامج القمري الروسي وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما، ما يكفي للوصول إلى القمر والعودة إلى الأرض. ويتوقع أن تقوم المركبة بأول رحلة فضائية اختبارية لها بحلول عام 2023.

أما صاروخ "ينيسيه" فائق الثقل فيفترض أن يطلق المركبة إلى الفضاء. وبمقدوره أن ينقل أولا حمولة مفيدة حتى 70 طنا. ويمكن زيادتها لاحقا مع تطوير الصاروخ. وسيتم إطلاق اختباري أول للصاروخ بحلول عام 2028.

المصدر: تاس