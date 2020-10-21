ناسا تعلن عن اقتراب ناجح للمسبار OSIRIS-REx من الكويكب بينو

أعلنت ناسا أن المسبار OSIRIS-REx حقق اقترابا ناجحا من الكويكب بينو لجمع عينات من تربته.

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وقد حقق المسبار OSIRIS-REx تماسا ناجحا مع الكويكب بينو في الساعة 01.12 بتوقيت موسكو. وتشير ناسا إلى أن التماس تم قبل 18.5 دقيقة من الموعد المحدد. ووفقا لناسا "هذا حدث تاريخي".

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراب من الكويكب استمرت أكثر من أربع ساعات، كان المسبار خلالها يقترب تدريجيا من سطح الكويكب بينو. ومن ثم تلامس المسبار والكويكب لعدة ثوان، ومن المفروض أن يكون المسبار قد جمع خلالها حوالي 60 غراما من تربة الكويكب.

وقد أعلنت ناسا عن ثقتها بأن المسبار نجح في جمع هذه العينات و"تصرف بشكل ممتاز". ولكن لم تحدد الوكالة حجم العينات التي جمعها، كما لم تنشر صورا عن تماسه مع الكويكب، على أمل الحصول عليها لاحقا.

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ويذكر أن المسبار OSIRIS-REx أطلق في سبتمبر عام 2016 وهدفه الكويكب بينو (سابقا 1999 RQ36)، الذي يبعد مسافة 3.7 مليون كيلومتر عن الأرض. وقد وصل المسبار إلى هدفه في ديسمبر عام 2018 ومنذ ذلك الحين بدأ يدور في مدار الكويكب على بعد 20 كيلومترا ويستعد للاقتراب منه.

المصدر: نوفوستي