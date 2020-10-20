استمرار تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية

يستمر انخفاض الضغط في المحطة الفضائية الدولية، وتسارع تسرب الهواء، حتى بعد تغطية الشق الذي يتسرب منه، بشريط لاصق عازل ومقاوم للحرارة.

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وكان رائد الفضاء إيفان فاغنر قد أبلغ مركز إدارة الرحلات الفضائية، أن طاقم المحطة الفضائية، تمكن من وقف تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية، بعد تغطية الشق بطول 2-4 سم بشريط لاصق عازل ومقاوم للحرارة، كإجراء مؤقت.

وأعلن رائد الفضاء أناتولي إيفانيشين، خلال حديثه مع المركز، أن الضغط في المحطة الفضائية هو 670 مليمترا عمودا زئبقيا . مع العلم أن الضغط في المحطة الفضائية كان يوم أمس قبل غلق البوابات في وحدة "زفيزدا" 733 ملم زئبقيا. أي أن الضغط انخفض بمقدار 63 ملم. بعد سد الشق بالشريط اللاصق.

وبالإضافة إلى هذا، اكتشف إيفانيشين بعض الجسيمات الدقيقة تحت الشريط اللاصق. وقد طلب منه الخبير في مركز إدارة الرحلات سد الشق بعدة طبقات من الشريط اللاصق.

ووفقا للخبير، يتعين على رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف، فحص الشق في وحدة "زفيزدا" باستخدام جهاز كشف الخلل في المواد المعدنية وغيرها، مصمم لكشف الخلل في جسم الوحدة.

المصدر: نوفوستي