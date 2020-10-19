طاقم المحطة الفضائية الدولية يوقف تسرب الهواء مؤقتا

أعلن رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، أنه تم وقف تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" بصورة مؤقتة، وهم بانتظار قرار الخبراء على الأرض بشأن كيفية ترصيص الشق المكتشف بصورة نهائية.

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وقال فاغنر، "حاليا تم سد الشق بصورة مؤقتة، ونحن بانتظار قرار الخبراء على الأرض، بشأن ترصيص مكان تسرب الهواء بصورة نهائية".

وقد اتضح أن مكان تسرب الهواء يقع في القمرة الوسطية من وحدة "زفيزدا" الروسية، وقد اكتشفه رائدا الفضاء إيفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين بواسطة كيس الشاي، وبعد سد المكان بشريط لاصق انخفضت كمية تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية إلى النصف.

وتجدر الإشارة إلى أن أول تسرب للهواء من المحطة الفضائية الدولية اكتشف في عام 2019.

المصدر: نوفوستي