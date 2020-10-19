ناسا ترسل إلى القمر روبوتا للبحث عن الجليد

أختارت ناسا شركة Intuitive Machines of Houston الأمريكية لتنقل روبوتا صغيرا من طراز PRIME-1 سيبحث عن الجليد، خلال ديسمبر المقبل في القطب الجنوبي للقمر، بحسب موقع ناسا الإلكتروني.

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ويتوقع أن يقوم الروبوت بحفر سطح القمر واستخراج الجليد من جوفه، ثم يسجل روبوت PRIME-1 بواسطة جهاز قياس الأطياف عملية تبخر الجليد في ظروف الفضاء الخالي عن الجو.

وقال نائب مدير ناسا لشؤون البحوث العلمية، توماس تسوربوخن:" إن المعلومات التي سنتلقاها ستساعدنا في تهيئة ظروف ملائمة لوجود الإنسان الدائم والمستقر على سطح القمر وستمنحنا معرفة جديدة عن موارد القمر وكيفية استخراجها".

يذكرأن البرنامج القمري الأمريكي يقضي بأن يطلق العام 2021 صاروخ فائق الثقل مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى مدار القمر لتعود إلى الأرض لاحقا. أما تحليق مركبة "أوريون" المأهولة إلى مدار القمر فيخطط له بحلول عام 2023. وفيما يتعلق بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر فمن المزمع لتحقيقه عام 2024.

المصدر: ناسا