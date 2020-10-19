غرباء يراقبون عملية التحام "سويوز" بالمحطة الفضائية الدولية

رصد الباحثون جسما طائرا مجهول الهوية في مقطع الفيديو الخاص بالتحام المركبة الفضائية "سويوز إم إس-17" بالمحطة الفضائية الدولية.

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ويذكر أن عملية التحام المركبة الفضائية الروسية المأهولة بالمحطة الدولية كانت يوم 14 أكتوبر الجاري، ويمكن ملاحظة نقطة بيضاء مضيئة مجهولة الهوية تطير بعيدا عن الأرض.

وقد أشار الباحثون، إلى أنهم أعلنوا مرارا وتكرارا للمجتمع العلمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولات عديدة للغرباء المفترضين بشكل أو بآخر للاتصال بالأرض.

المصدر: نوفوستي