 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 15982 خلال الساعات الـ24 الماضية

غرباء يراقبون عملية التحام "سويوز" بالمحطة الفضائية الدولية

الفضاء

غرباء يراقبون عملية التحام
Roscosmos
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyxj

رصد الباحثون جسما طائرا مجهول الهوية في مقطع الفيديو الخاص بالتحام المركبة الفضائية "سويوز إم إس-17" بالمحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد
حيرة وسط مراقبي الأجسام الطائرة بعد رؤية جسم غامض يندفع قرب محطة الفضاء الدولية! (فيديو)
حيرة وسط مراقبي الأجسام الطائرة بعد رؤية جسم غامض يندفع قرب محطة الفضاء الدولية! (فيديو)


ويذكر أن عملية التحام المركبة الفضائية الروسية المأهولة بالمحطة الدولية كانت يوم 14 أكتوبر الجاري، ويمكن ملاحظة نقطة بيضاء مضيئة مجهولة الهوية تطير بعيدا عن الأرض.

وقد أشار الباحثون، إلى أنهم أعلنوا مرارا وتكرارا للمجتمع العلمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولات عديدة للغرباء المفترضين بشكل أو بآخر للاتصال بالأرض.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا