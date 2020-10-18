عالم مشهور: كويكب قد يصطدم مع الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكر عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي المشهور، نيل ديغراس تايسون، أن كويكبا "بحجم ثلاجة" قد يصطدم مع الأرض في 2 نوفمبر أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال تايسون، في تدوينة نشرها الأحد على حسابه في منصة "إنستغرام": "الكويكب 2018VP1، صخرة فضائية بحجم ثلاجة، تندفع نحونا بسرعة تتجاوز 25 ألف ميل في الساعة".

وأضاف تايسون أن "الكويكب قد يسقط على الأرض يوم 2 نوفمبر، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية"، وأوضح مع ذلك: "لكنه ليس كبيرا لدرجة تجعله يتسبب في أضرار".

وستجري في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

المصدر: RT