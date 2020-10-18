 
مباشر

عالم مشهور: كويكب قد يصطدم مع الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الفضاء

عالم مشهور: كويكب قد يصطدم مع الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية
European Space Agency/ P. Carril
كويكب متجه نحو الأرض.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyx8

ذكر عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي المشهور، نيل ديغراس تايسون، أن كويكبا "بحجم ثلاجة" قد يصطدم مع الأرض في 2 نوفمبر أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال تايسون، في تدوينة نشرها الأحد على حسابه في منصة "إنستغرام": "الكويكب 2018VP1، صخرة فضائية بحجم ثلاجة، تندفع نحونا بسرعة تتجاوز 25 ألف ميل في الساعة".

وأضاف تايسون أن "الكويكب قد يسقط على الأرض يوم 2 نوفمبر، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية"، وأوضح مع ذلك: "لكنه ليس كبيرا لدرجة تجعله يتسبب في أضرار".

وستجري في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا