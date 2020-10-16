 
مباشر

ناسا تعلن عن شراكة مع نوكيا لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع على القمر

الفضاء

ناسا تعلن عن شراكة مع نوكيا لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع على القمر
Reuters BM
نوكيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oydp

يبدو أن رواد مهمة أرتميس، المقرر هبوطهم على سطح القمر في العام 2024، سيكونون قادرين على الاتصال بالأرض وقت ما يشاؤون بفضل تعاون ناسا مع نوكيا.

وتهدف مهمة أرتميس، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، لهبوط أول امرأة على سطح القمر، في 2024، وأول رجل منذ مهمة أبولو القمرية في عام 1972.

وتعهدت وكالة ناسا هذا الأسبوع بتقديم 14.1 مليون دولار لتمويل مشروع  بالتعاون مع شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا، لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع (4G)، ومقرها بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وإلى جانب شبكة 4G، تمول ناسا تطوير نظام شحن لاسلكي سريع وطرقا لتوليد وتخزين الطاقة باستخدام الموارد الحالية للقمر.

إقرأ المزيد
روسيا تعد
روسيا تعد "تعديلات زيوس" على برنامج أرتميس الأمريكي

ويعد مشروع "ET phone home" واحدا من عدة عقود جديدة لـ "Tipping Point" أعلنت عنها وكالة ناسا يوم الأربعاء، 14 أكتوبر، وتبلغ القيمة الإجمالية للالتزامات الجديدة نحو 370 مليون دولار.

وأعلن مدير ناسا جيم بريدنشتاين عن المبادرة الجديدة في بث مباشر عبر الإنترنت، قائلا: "إننا بحاجة إلى أنظمة طاقة يمكن أن تستمر لفترة طويلة على سطح القمر، ونحن بحاجة إلى المقدرة على السكن على السطح".

وتابع: "ناسا تعتقد أن هذه الأنواع من الشركات والقدرات التي طورتها ستكون تحويلية لكيفية استكشافنا للفضاء. لكننا نعتقد أيضا أن الأمر سيستغرق القليل من الدفع من وكالة ناسا. إننا بحاجة إلى وضع بعض أموالنا الخاصة على الطاولة".

وقال بريدنشتاين: "القمر هو مستودع للبيانات والمعلومات من النظام الشمسي المبكر". وهدف ناسا هو إنشاء قاعدة قمرية عاملة بحلول عام 2028، ويعد موقع القطب الجنوبي الأفضل لأن رواسب الجليد هناك ستجعل المهمات طويلة المدى أكثر استدامة.

إقرأ المزيد
ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر
ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر

وستمكن شبكة 4G رواد الفضاء في مهمة أرتميس، وربما المستعمرين القمريين المستقبليين يوما ما، من التواصل أثناء العمل على مساحة واسعة من سطح القمر: "يمكن للنظام أن يدعم اتصالات سطح القمر على مسافات أكبر، وسرعات متزايدة، ويوفر موثوقية أكثر من الحالية". وأشار بريدنشتاين: "نريد بناء البنية التحتية على القمر التي ستمكّن شراكة دولية لأكبر تحالف شامل وأوسع نطاقا وأكثره تنوعا من الباحثين والمستكشفين في تاريخ البشرية".

وأضاف جيم رويتر، المدير المساعد لإدارة مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا: "سوف يمتد النظام أيضا إلى المركبات الفضائية".

وبتمويل من وكالة ناسا، ستنظر نوكيا في كيفية تعديل التكنولوجيا الأرضية لتلائم البيئة القمرية لدعم اتصالات موثوقة وعالية السرعة.

ومن بين المستفيدين الآخرين من العقود الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع شركة "سبيس إكس"  وUnited Launch Alliance، والذين سيبحثون عن طرق جديدة وأكثر أمانا لتصنيع وقود الصواريخ على سطحي القمر والمريخ.

المصدر: ديلي ستار

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا