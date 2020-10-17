روسيا تعتزم إطلاق 5 أقمار صناعية لدراسة القطب الشمالي

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن تطلق عامي 2021 – 2022 خمسة أقمار صناعية مزودة برادارات.حسبما أعلن نائب مدير عام المؤسسة، ميخائيل خايلوف.

إقرأ المزيد

وقال خايلوف في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بدراسة منطقة القطب الشمالي:" ستطلق المؤسسة في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي 5 أقمار صناعية، بما فيها القمر الصناعي من طراز " أوبزور – إر"، القمران الصناعيان من طراز "ميتيور – إم" والقمران الصناعيان " كوندور – إف كا".

وأشار، خايلوف إلى إن البنية التحتية الخاصة باستقبال المعلومات وإبلاغها من يهمهم الأمر جاهزة. وهناك مركزان يعمل في الوقت الراهن في منطقة القطب الشمالي يقع أحدهما بمدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا وثانيهما في منطقة دودينكا بشمال روسيا. أما المركز في منطقة أنادير بشمال شرق روسيا فينتهي إنشاؤه عما قريب.

يذكر أن القمر الصناعي "ميتيور – إم" يخصص للتنبؤ بالطقس في منطقة القطب الشمالي ومراقبة طبقة الأوزون فوقها. أما القمر الصناعي " كوندور - إف كا" فالغاية من إطلاقه رسم خرائط سطح الأرض والتقاط صور فوتوغرافية بانورامية لمنطقة تمتد إلى 120 كيلومترا بدقة متر واحد.

ويخصص القمر الصناعي "أوبزور – إر" لتصوير المنطقة في موجات الترددات "إكس". ويمكن أن تستخدم تلك الصور الفوتوغرافية لمراقبة الحوادث الطبيعية والتكنولوجية والعمليات الجيولوجية في منطقة القطب الشمالي والبحث عن ثروات طبيعية.

المصدر: تاس