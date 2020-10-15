تعطل مولد الكهرباء في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية

تعطل في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية جهاز ينتج الأكسجين لرواد الفضاء الروس.

صرح بذلك مصدر في المجمع الفضائي الروسي نقلا عن محادثات دارت بين أحد رواد الفضاء الروس ومركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو.

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وقال المصدر إن العطل لا يهدد حياة أفراد طاقم المحطة، إذ تتوفر في المحطة الفضائية احتياطيات كافية للأكسجين. وعلاوة على ذلك فإن القطاع الأمريكي للمحطة يمتلك جهازا آخر ينتج الأكسجين.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن رواد الفضاء الروس كانوا قد أفادوا في 12 أكتوبرالجاري بارتفاع درجة الحرارة في وحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية.

وقبل ذلك بيوم واحد تعطل المرحاض الروسي في المحطة الفضائية، ما أجبر رواد الفضاء الروس إلى استخدام المرحاض الأمريكي، ثم أفاد ناطق باسم "روس كوسموس" بأن الرواد الروس استطاعوا إصلاح مرحاضهم.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشيت، إيفان فاغنر، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود – سفيرتشكوف ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كسيدي، كاتلين روبنس.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا