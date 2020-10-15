"روس كوسموس" وناسا تتفقان على رحلات فضائية مشتركة لروادهما إلى المحطة الدولية

تنوي ناسا أن توقع في المستقبل القريب مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية اتفاقية قيام رواد الفضاء الروس برحلات فضائية بمركبات أمريكية وتحليق الرواد الأمريكيين بمركبات فضائية روسية.

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أعلن ذلك مدير البرنامج الأمريكي الخاص بالمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو الذي وصل إلى مطار "بايكونور" الفضائي الروسي لاستقبال رائد الفضاء الأمريكي الذي يجب أن يعود إلى الأرض في 17 أكتوبر بمركبة "سويوز" الروسية المأهولة..

وقال:" نتمنى التنسيق في توقيع الاتفاقية قبل أبريل المقبل. وإذا لم ننجح في توقيعها في أبريل سنوقعها في المستقبل القريب".

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وحسب مدير البرنامج الأمريكي فإن الغاية طويلة الأمد للبرنامج الفضائي الأمريكي هي ضمان فرص لنقل الرواد الروس إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبات "دراغون" المأهولة ونقل الرواد الأمريكيين بمركبات "سويوز" المأهولة.

وأوضح أن تلك المهمة لا تعد مهمة بسيطة، إذ أن كل تنسيق يجب أن يتم إقراره من قبل القيادتين الروسية والأمريكية على المستوى الرفيع، الأمر الذي يستغرق وقتا.

فيما أعلن المدير التنفيذي الروسي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، من جانبه أن الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة تسمح بضمان استمرارية زيارات المحطة الفضائية الدولية من قبل الجانبين الروسي والأمريكي. وبينما أشار من ناحية أخرى إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية يجب أن تتأكد أولا من أمان مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة قبل أن ترسل روادها على متنها إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس