روسيا تعد "تعديلات زيوس" على برنامج أرتميس الأمريكي

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، يجب الحفاظ على روح التعاون الدولي السائد في المحطة الفضائية الدولية، في برنامج القمر الأمريكي "أرتميس" أيضا.

وقال روغوزين، في مؤتمر صحفي عقده في المطار الفضائي، "أنا واثق من أن الروح التي ولدت خلال إنشاء المحطة الفضائية الدولية، ستبقى وتعيش حتى خارج حدودها. وسوف يبذل فريقنا على الأقل، كل ما بوسعه من أجل الحفاظ على هذا التعاون والشراكة كما في الرحلات الفضائية المشتركة، وفي إطار دراسة الفضاء البعيد".

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وأضاف، "وانتم تعلمون أن أرتميس هي آلهة إغريقية قديمة. ونحن نعد "تعديلات زيوس" على اتفاقية أرتميس. (الإله زيوس في الأساطير اليونانية القديمة هو والد أرتميس).

وأشار روغوزين موضحا، إلى أن المركبات الفضائية الروسية التي ستطلق إلى الفضاء البعيد، يجب أن تكون مرتبطة بالبرنامج الأمريكي. لذلك يجب تكييف بعض النظم لكي "نتمكن من توصيل شيء ما إلى المحطة أو أخذ شيء ما منها".

وتجدر الإشارة إلى ناسا، أعلنت يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عن توقيع اتفاقية بشأن التعاون في تنفيذ برنامج أرتميس مع كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا ولوكسمبورغ . وهذه الاتفاقية هي عبارة عن مجموعة قواعد للتعاون بين الدول المشاركة في استكشاف القمر والفضاء البعيد، على أساس معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

المصدر: نوفوستي