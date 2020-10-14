الولايات المتحدة وبريطانيا ستتعاونان في استكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء البريطانية أنها وقعت مع ناسا اتفاقيات تحدد المبادئ الأساسية لمهمات استكشاف القمر.

وجاء في بيان أصدره رئيس وكالة الفضاء البريطانية، غراهام تورنوك "توقيع الاتفاقيات يشير إلى أننا ملتزمون في لعب دور ريادي في الفضاء الخارجي، ونأمل في توطيد علاقاتنا مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة للشركات البريطانية والعلماء الذين يمكنهم المشاركة في البعثات التي سترسلها ناسا لاستكشاف القمر والمريخ.. الاتفاقيات تم توقيعها في إطار المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC الذي يعقد هذا العام عبر اتصالات الفيديو".

وأضاف البيان "تم التأكيد على أن بريطانيا ستشارك في إنشاء محطة Gateway القمرية التي ستصبح محطة للبعثات الأرضية إلى الفضاء السحيق، وقد خصصت لهذا الغرض نحو 20.7 مليون دولار".

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

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ويفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج عام 2021، بينما المرحلة الثانية ستكون عام 2023، وثالث مرحلة قد تبدأ عام 2024.

المصدر: فيستي