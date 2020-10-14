رائد روسي يصور انطلاق مركبة سيوز من محطة الفضاء الدولية

نشر إيفان فاغنر، أحد أفراد طاقم البعثة 63 على متن محطة الفضاء الدولية، تغريدة تتضمن لقطات لانطلاق صاروخ سويوز إلى الفضاء في رحلة فائقة السرعة.

وتمكن فاغنر، الذي أمضى شهورا على متن محطة الفضاء الدولية، من رصد مركبة الفضاء سويوز إم إس-17 بعد عملية الإطلاق في مطار بايكونور كوسمودروم في كازاخستان، حاملة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، بالإضافة إلى رائدة فضاء تابعة لناسا كاثلين روبينز، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

‘Favor’ crew, congratulations on the successful launch!



The flight seen from space looks even cooler than from the Earth! Getting ready to welcome #SoyuzMS17 in just 2.5 hours! pic.twitter.com/Lg5f0zKG1p — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

وكتب فاغنر تعليقا مرفقا بصورتين لعملية الإطلاق من الفضاء، قال فيه: "الطاقم "الأفضل"، تهانينا على الإطلاق الناجح!". وتابع: "تبدو الرحلة التي تُرى من الفضاء أكثر روعة مما تبدو عليه من الأرض! مستعدون للترحيب بسويوز إم إس-17 خلال 2.5 ساعة فقط!".

إقرأ المزيد

يذكر أن رواد الفضاء الثلاثة انطلقوا صباح الأربعاء 14 أكتوبر في مهمة نحو محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس-17، وهي أول رحلة تستخدم مخططا متطورا سيخفض الرحلة إلى ثلاث ساعات فقط.

ومن المتوقع الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في موعد يزيد قليلا عن 3 ساعات بموجب خطة الطيران الجديدة، للمرة الأولى في التاريخ.

وسيستخدم طاقم التعزيز الداخلي مسارا سريعا للوصول إلى المحطة. وعادة، تتضمن خطط رحلات البعثات المأهولة أربعة مدارات قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، والتي تستغرق نحو 6 ساعات بعد الإقلاع، بينما يتطلب مخطط الالتقاء "فائق السرعة" مدارين فقط حول الأرض قبل أن تلحق المركبة بالمحطة، ما يختصر وقت السفر إلى النصف مقارنة بالطريقة السابقة، والتي تحسنت في حد ذاتها مقارنة بالنموذج الأقدم الذي كان يستغرق أكثر من يومين.

المصدر: RT