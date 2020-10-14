خبير يكشف إيجابيات الوصول السريع إلى المحطة الفضائية الدولية

كشف رافائيل مورتازين، رئيس قسم المقذوفات في مؤسسة "إينيرجيا"، إيجابيات الشكل السريع لوصول مركبات "سويوز" إلى المحطة الفضائية الدولية.





ووفقا للخبير، هذا الشكل يسمح بتوفير الوقود والاستعداد لإرسال البعثات إلى القمر، وقال في بث مباشر على موقع مؤسسة "روس كوسموس"، "وفقا لتقديراتنا يوفر الشكل السريع للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية 30-35 كغم من الوقود مقارنة بالشكل السابق الذي يستغرق يومين للوصول إلى المحطة، وهذه الكمية ليست قليلة".

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وأضاف، الشكل الجديد ضروري لتطوير التقنيات التي سوف تستخدم خلال الرحلات إلى القمر، التي تتطلب التحامات سريعة في الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الشكل السريع، بدأ عام 2013 بإطلاق مركبات "سويوز" مأهولة كانت تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد ست ساعات من إطلاقها. وكانت المركبات الفضائية قبل ذلك تلتحم بالمحطة الفضائية بعد يومين من إطلاقها.

ويذكر أن أول استخدام للشكل السريع أختبر على مركبات الشحن الفضائية "بروغريس"، وبعد ذلك فقط استخدم في إطلاق المركبات المأهولة.

وأطلقت صباح الأربعاء المركبة "سويوز إم إس-17" المأهولة وبعد مضي ثلاث ساعات وثلاث دقائق التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية، مسجلة رقما قياسيا جديدا في سرعة الوصول إلى المحطة، وبذلك تم تحطيم الرقم السابق 5 ساعات و38 دقيقة الذي سجلته المركبة "سويوز إم إس-06" المأهولة في سبتمبر عام 2017.

المصدر: نوفوستي