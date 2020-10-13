سكان روسيا على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة صباح الغد

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" في موسكو أن سكان روسيا سيتمكنون قريبا من رؤية ظاهرة فلكية مميزة .

وقال بيان صادر عن الخدمة إنه في "صباح الأربعاء 14 أكتوبر الجاري وفي تمام الساعة 2:00 بتوقيت موسكو سيتمكن سكان روسيا من مشاهدة ظاهرة تقابل كوكب المريخ مع الشمس، سيتقابل هذا الكوكب مع الشمس على بعد 62.6 مليون كلم عن الأرض، وسيكون بالإمكان رؤيته كنجم أحمر في الأفق الجنوبي عند النظر إلى السماء".

وأضاف البيان "آخر مرة ظهر فيها المريخ قريبا جدا في الأفق عند ظاهرة تقابله مع الشمس كانت في 27 يوليو 2018، هذه المرة سيتقابل مع الشمس على مسافة أبعد بـ 4 ملايين كلم، لكن ظروف مراقبة الظاهرة هذه السنة أكثر ملائمة كون الليل في فترة الخريف أطول كما يقول علماء الفلك".

وظاهرة "تقابل" الأجسام السماوية هي ظاهرة تصطف فيها الأجسام أو الأجرام السماوية أو الكواكب قبالة بعضها في خط واحد، فبالنسبة للأرض تقابل المريخ مع الشمس يحصل عندما يكون هذان الجسمان قبالة بعضهما والأرض في المنتصف.

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ويتقابل المريخ مع الشمس بالنسبة للأرض مرة كل سنتين تقريبا، ولكن عندما يكون المريخ على مسافة أقل من 60 مليون كلم عن الأرض تسمى هذه الظاهرة بـ"التقابل العظيم"، وتحصل مرة كل 15 أو 17 سنة.

المصدر: فيستي