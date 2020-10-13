الوكالة الفضائية الأوروبية تعلن عن موعد إطلاق بعثة "إكزومارس" إلى المريخ

أفادت الوكالة الفضائية الأوروبية الاثنين 12 أكتوبر بأن بعثة "إكزومارس" الأوروبية الروسية المشتركة تنطلق في 20 سبتمبر عام 2022.

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ويخطط لإطلاق المسبار بواسطة صاروخ "بروتون - إم" الروسي ووحدة التسريع "بريز – إم" من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. ويمكن أن يؤجل إطلاق الصاروخ داخل حدود ما يسمى بـ" فترة نافذة الإطلاق" التي تستغرق 12 يوما.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق المرحلة الثانية لبعثة " "إكزومارس" عام 2018، ثم تأجل انطلاقها إلى عام 2020 لظروف تقنية، وبعدها تأجلت البعثة إلى عام 2022 لانتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مشروع "أكزومارس" تقضي بإنتاج الجانب الروسي لمنصة تهبط على سطح المريخ، بينما يصنع الجانب الأوروبي المسبار والروفر.

أما المرحلة الأولى من مشروع "أكزومارس"، فقد باءت بالفشل العام 2016، بعد أن تحطم المسبار الأوروبي قبل هبوطه على سطح المريخ بدقائق.

المصدر: تاس