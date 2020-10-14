لماذا تمنع أي قطرة كحول في المحطة الفضائية الدولية؟

أعلن ألكسندر ساموكوتايف، رائد الفضاء، عضو مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، أن جميع المواد المحتوية على الكحول والغازات، ممنوعة في المحطة الفضائية الدولية.

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وأضاف رائد الفضاء، موضحا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، هذه المواد يمكن أن تسبب مشكلات في منظومة تنقية الهواء في المحطة. وقال "يمنع وجود أي مادة محتوية على الكحول على متن المحطة الفضائية الدولية، حتى في مزيلات العرق والعطور المستخدمة بعد الحلاقة وغيرها، ليس لأنها سريعة الاشتعال، بل لأن جميع المواد المحتوية على الكحول تلتقطها أجهزة تحليل الغازات فورا ، وهذا يراه الخبراء على الأرض، حتى عند فتح قنينة العطر فقط، يشعرون على الأرض بالرائحة، وفورا تتوقف منظومة تنقية الهواء عن العمل، بسبب أبخرة الكحول".

ووفقا له، جرى في وقت سابق الحديث عن تزويد رواد الفضاء بالنبيذ، على غرار المتبع مع طواقم الغواصات، لمكافحة عواقب االتعرض للإشعاع، ولكن في النهاية تخلوا عن هذه الفكرة، لمنع حدوث مشكلات في منظومة تنقية الهواء.

المصدر: نوفوستي