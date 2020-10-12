صورة تكشف عن نظام نجمي شديد السطوع محاصر في "دوامة موت" على بعد 8000 سنة ضوئية

التقط علماء الفلك صورة مذهلة لثنائي نادر للغاية ومتفجر من النجوم أطلق عليه اسم "أحد الطواويس الغريبة في العالم النجمي".

والنظام النجمي، المكون من نجمين، يسمى نجم وولف-رايت (Wolf-Rayet)، يدوران حول بعضهما البعض أثناء إطلاق أعمدة من غبار الكربون المتوهج، على بعد أكثر من 8000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة تسمى نورما.

ويصنف واحد فقط من كل مائة مليون نجم على أنه وولف-رايت، وهي نجوم شديدة السطوع وساخنة محكوم عليها بالانهيار الوشيك في انفجار سوبرنوفا تاركة ثقبا أسود.

ويُطلق على وولف-رايت اسم أبوفيس أو أبيب (Apep)، تيمنا باسم إله الثعبان المصري الشرير، والذي تم تصويره في الفن القديم على أنه ثعبان عملاق ملتو.

ويضخ زوج نجوم وولف-رايت كميات هائلة من غبار الكربون مدفوعة برياحها النجمية الشديدة، إذا كانت الظروف مناسبة تماما.

وعندما يدور النجمان حول بعضهما البعض، يلتف الغبار في ذيل جميل متوهج.

وقال مؤلف الدراسة يينو هان من كلية الفيزياء بجامعة سيدني: "بصرف النظر عن الصورة المذهلة، فإن أكثر الأشياء الرائعة حول هذا النظام النجمي هي الطريقة التي تركنا بها توسع دوامة الغبار الجميلة في حيرة من أمرنا''.

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وأضاف: "يبدو أن الغبار له عقلية خاصة به، حيث يطفو على طول أبطأ بكثير من الرياح النجمية الشديدة التي يجب أن تدفعه".

واستخدم العلماء تقنيات التصوير عالية الدقة في التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في بارانال في تشيلي.

وقال هان: "كان التكبير المطلوب لإنتاج الصور أشبه برؤية حبات حمص على طاولة على بعد 50 كيلومترا".

وكلا النجمين أكبر بنحو 10 إلى 15 مرة من الشمس وأكثر سطوعا بأكثر من 100 ألف مرة.

وبينما تبلغ درجة حرارة سطح الشمس نحو 10000 درجة فهرنهايت (5600 درجة مئوية)، فإن نجوم وولف-رايت عادة ما تكون 45 ألف درجة فهرنهايت (25 ألف درجة مئوية) أو أكثر.

ووفقا للفريق، فإن النجوم الضخمة في مدار أبوفيس الثنائي تدور حول بعضها البعض كل 125 عاما على مسافة مماثلة لحجم نظامنا الشمسي.

وقال هان: "إن سرعات الرياح النجمية الناتجة عنه مذهلة للغاية". وتدور حول النجوم بنحو 12 مليون كيلومتر في الساعة، أي 1% من سرعة الضوء، "ومع ذلك، فإن الغبار الذي ينتجه هذا النظام يتوسع بشكل أبطأ بكثير، في حوالي ربع سرعة الرياح النجمية".

وقال هان إن أفضل تفسير لذلك يعود إلى الطبيعة سريعة الدوران للنجوم. وهذا يعني على الأرجح أن الرياح النجمية تنطلق في اتجاهات مختلفة بسرعات مختلفة. وأوضح: "تمدد الغبار الذي نقيسه مدفوع برياح أبطأ أطلقت بالقرب من خط استواء النجم".

المصدر: ديلي ميل