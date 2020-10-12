الأرجنتين والمكسيك تتفقان على استحداث وكالة فضائية

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بلادها تتعاون مع المكسيك لاستحداث وكالة فضائية موحدة لبلدان أمريكا اللاتينية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "اتفقت الأرجنتين والمكسيك على آلية لتتعاون المشترك في مجال الفضاء لاستحداث وكالة فضائية موحدة لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطفة البحر الكاريبي.. البلدان تعهدا بدعوة دول أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للانضمام للمشروع والتحرك لتحقيق الهدف الرئيسي لاستحداث الوكالة الفضائية".

وبحسب البيان "فإن اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها البلدان مؤخرا بخصوص الوكالة المنشودة هي نتيجة للاتفاقيات التي توصلت إليها الأرجنتين والمكسيك خلال اجتماع إقليمي حول شؤون الفضاء عقد في 2 يوليو الفائت".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الموافقة على الاتفاقية جرت خلال مؤتمر عقد عبر اتصال بتقنية الفيديو، شارك فيه وزير خارجية الأرجنتين، فيليب سولا، ونظيره المكسيكي، مارسيلو إبرارد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين كانت قد استحدثت وكالتها الفضائية الخاصة لبرنامجها الفضائي المدني في 28 مايو 1991.

المصدر: تاس