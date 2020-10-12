روسيا تجهز لإطلاق مركبتها الفضائية المأهولة إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" الفضائية بدأوا الاستعدادات لإطلاق مركبة "سويوز" المأهولة الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "صباح 11 أكتوبر الجاري، وبموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a الروسي إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة Soyuz MS-17 على منصة الإطلاق".

📸 Первые фотографии вывоза ракеты-носителя «Союз-2.1а» со «сверхбыстрым» пилотируемым кораблем #СоюзМС17 — https://t.co/dQ7t0KotOn



Напомним, этому кораблю впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа! pic.twitter.com/5Hogn7Zr5j — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2020

وأضاف البيان "من المفترض أن يتم إطلاق الصاروخ والمركبة المذكورين من قاعدة بايكونور في 14 أكتوبر الجاري بتمام الساعة 8:45 صباحا بتوقيت موسكو.. المركبة ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد هم: الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أما الطاقم الاحتياطي للمركبة فيضم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ورائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي-هاي".

Осень на космодроме #Байконур 🍂🚀



📸 Смотрите все фотографии предпусковой кампании Союз-2.1а/Союз МС-17 в нашем альбоме — https://t.co/MMEWwdzYalpic.twitter.com/YRQe245MZJ — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2020

وأشار البيان إلى أن المركبة وبعد إطلاقها وانفصالها عن الصاروخ الحامل في الفضاء من المفترض أن تدور مرتين حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة الفضائية في نفس اليوم عند الساعة 11:52 بتوقيت موسكو.

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وكانت "روس كوسمسوس" قد ذكرت في 28 سبتمبر الفائت أن الطاقمين الأساسي والاحتياطي للمركبة قد وصلا إلى قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وباشرا الاستعدادات لعملية الإطلاق.

المصدر: فيستي