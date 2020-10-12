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روسيا تجهز لإطلاق مركبتها الفضائية المأهولة إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تجهز لإطلاق مركبتها الفضائية المأهولة إلى الفضاء
twitter.com/roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" الفضائية بدأوا الاستعدادات لإطلاق مركبة "سويوز" المأهولة الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "صباح 11 أكتوبر الجاري، وبموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a الروسي إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة Soyuz MS-17 على منصة الإطلاق".

وأضاف البيان "من المفترض أن يتم إطلاق الصاروخ والمركبة المذكورين من قاعدة بايكونور في 14 أكتوبر الجاري بتمام الساعة 8:45 صباحا بتوقيت موسكو.. المركبة ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد هم: الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أما الطاقم الاحتياطي للمركبة فيضم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ورائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي-هاي".

وأشار البيان إلى أن المركبة وبعد إطلاقها وانفصالها عن الصاروخ الحامل في الفضاء من المفترض أن تدور مرتين حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة الفضائية في نفس اليوم عند الساعة 11:52 بتوقيت موسكو.

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وكانت "روس كوسمسوس" قد ذكرت في 28 سبتمبر الفائت أن الطاقمين الأساسي والاحتياطي للمركبة قد وصلا إلى قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وباشرا الاستعدادات لعملية الإطلاق.

المصدر: فيستي

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