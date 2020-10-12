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الصين تطلق قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد
Reuters
صورة أرشيفية
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أطلقت الصين بنجاح في 12 أكتوبر القمر الصناعي البصري لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Gaofen-13 .

وأعلنت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الجوية والفضائية أن القمر الصناعي سيستخدم  في مجالي الزراعة  والحفاظ على البيئة.

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وأشارت المؤسسة في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي  WeChat إلى أن القمر الصناعي أطلق الساعة 00.57 يوم 12 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 19.67 يوم 11 أكتوبر بتوقيت موسكو) بواسطة صاروخ CZ-3B من مطار سيجان الفضائي في جنوب غرب الصين. القمر الصناعي هو الـ349 من طراز Changzheng.

وحسب بيان نشرته المؤسسة الفضائية الصينية فإن القمر الصناعي سيستخدم كذلك للإنذار المبكر عن وقوع كوارث طبيعية للمساعدة في إزالة آثارها.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي. وقد بدأت في مطلع أغسطس الماضي تحقيق مشروعها الخاص بدراسة المريخ بإطلاق مسبار يجب أن ينقل في فبراير المقبل إلى المريخ روفرا سيدرس سطح الكوكب الأحمر.

المصدر: تاس

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