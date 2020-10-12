ارتفاع درجة الحرارة في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية

شكا رواد الفضاء من ارتفاع درجة الحرارة في وحدة "زفيزدا" الروسية، التي اكتشف فيها مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد

ويذكر أن رواد الفضاء منذ نهاية شهر سبتمبر المنصرم بدأوا يشكون من عدم الراحة خلال النوم في وحدة "زفيزدا" وقال رائد الفضاء إيفان فاغنر خلال اتصال بمركز إدارة الرحلات، "ترتفع لسبب ما، درجات الحرارة عندنا ببطء". وقد رد المركز على الشكوى، بأن درجات الحرارة ستعود طبيعية في وحدة "زفيزدا" صباح يوم الاثنين بعد فتح البوابة التي تربطها بالكابينة المجاورة.

ويذكر أن رواد الفضاء اكتشفوا تسرب نسبة ضئيلة من الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر عام 2019، وفي أغسطس وسبتمبر 2020 ازداد معدل تسرب الهواء حتى وصل إلى 1،4 كيلوغرام في اليوم.

وقد اكتشف رواد الفضاء أن مكان تسرب الهواء هو في وحدة "زفيزدا" الروسية، وحاولوا جهدهم إصلاح الخلل بطرق مختلفة، ولكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة إيجابية. لذلك طلب منهم خبراء المركز الروسي لإدارة االرحلات الفضائية، تغطية جميع مناطق اللحام بشريط لاصق بعناية.

وجاء في الطلب، "يجب ترصيص وتغطية جميع مناطق اللحام المطلية بطلاء أخضر اللون، في الكابينة الوسطية من وحدة "زفيزدا" التي يوجد فيها مكان تسرب الهواء، بشريط لاصق على كامل طولها".

المصدر: نوفوستي