"روس كوسموس" تكشف مهام مركبة "أريول" الفضائية المأهولة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مهام المركبة "أريول" الفضائية المأهولة الجديدة، لا تقتصر على التحليق إلى القمر، بل وإلى المدار الثابت للأرض أيضا.





وتضيف المؤسسة موضحة، لأن في هذا المدار، الذي ارتفاعه حوالي 36 ألف كيلومتر، تعمل الأقمار الصناعية للاتصالات وأجهزة إعادة الإرسال والبث التلفزيوني.

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وتجدر الإشارة، إلى أن العمل على تصميم المركبة "أريول" بدأ عام 2009 ، ومن مهامها نقل رواد الفضاء إلى القمر. ومن المحتمل أن يتم أول إطلاق تجريبي لها من مطار فوستوتشني الفضائي عام 2023 باستخدام صاروخ النقل الثقيل Angara-A5، .

ووفقا لدميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، سيستمر تحليق المركبة بضعة ساعات، حيث ستقوم بعدة لفات حول الكرة الأرضية، دون الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

وأضاف، ستبدأ الاختبارات الأرضية لمركبة "أريول" المأهولة بعيدة المدى، بعد أن تنتهي شركة "إينيرجيا" من تجميع نموذج المركبة في نهاية السنة الحالية.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية الجديدة "أريول" في عام 2024 غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، ومأهولة في عام 2025.

المصدر: نوفوستي