روسيا تعمل على تحديد الأهداف الأساسية لبرنامجها الفضائي الجديد

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الخطوط العريضة للبرنامج الفضائي الجديد للبلاد.

وفي مقابلة صحفية قال روغوزين: "البرنامج الجديد للأنشطة الفضائية الروسية سيعتمد على مبادئ تنظيمية مختلفة، وسيتم التخطيط لكل التفاصيل لعدة سنوات".

وأضاف "لدينا برنامج فضائي حكومي نعمل به حتى عام 2026، وبعدها سيتم العمل وفقا للبرنامج الحكومي الجديد حتى عام 2035.. نحن نضع آفاقا بعيدة أثناء التخطيط لمثل هذه الأمور، وهذا يناسب جميع المشاركين في البرنامج الفضائي ومناسب للهيئات والمؤسسات التي ستقدم الخدمات للبرنامج وفق عقود لتتمكن من وضع حساباتها.. التكلفة النهائية للبرنامج الجديد لم تتم الموافقة عليها بعد، لكن روس كوسموس تدرك بوضوح كم ستكون هذه التكلفة".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت مؤخرا إلى أن البرنامج الفضائي الروسي سيشمل عمليات إطلاق لأنوع جديدة من صواريخ Angara التي ستعمل بوقود صديق للبيئة.

وتشمل أسرة Angara الروسية عدة فئات من الصواريخ الفضائية، منها صواريخ Angara الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5V الفائقة الثقل.

المصدر: فيستي