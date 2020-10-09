توسيع مهام بعثة "جونو" الأمريكية إلى المشتري

سيقترب مسبار"جونو" الأمريكي إلى أقرب مسافة ممكنة من أقمار المشتري غانيميد وأوروبا وأيو وسيدرس مكونات جوفها وطبيعة تعاملها مع الحقل المغناطيسي للمشتري.

وذلك بعد أن تم تمديد فترة بعثة "جونو" الفضائية لغاية عام 2022.

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أعلن ذلك مدير البعثة في ناسا، سكوث بولتون في خطاب قدمه في مؤتمر موسكو الفضائي الـ11 الخاص بدراسة المنظومة الشمسية.

وقال إن "بعثة "جونو" تنتهي في يوليو عام 2021 بعد أن يكمل المسبار دورته الـ34 حول المشتري. لكن حالة المسبار لا تزال جيدة ، لذلك فإننا لن ندمره وسنمدد فترة بعثته لغاية عام 2025 حيث سنركز على دراسة أقمار المشتري".

يذكر أن مسبار "جونو" يعمل في مدار المشتري خلال 5 أعوام. ويقترب من حين إلى آخر من المشتري ويلتقط صورا فوتوغرافية لسطحه ويدرس خصوصيات جوفه بواسطة مقياس الأطياف والرادارات ومقياس مواصفات الحقل المغناطيسي.

وحقق المسبار خلال تلك الفترة عددا من الاكتشافات الهامة حيث اكتشف لدى المشتري نواة صلبة متألفة من مادة هلامية غامضة وليس من الصخور أو الهيدروجين الصلب كما اعتقد سابقا.

كما اكتشف غرائب في تصرف البقعة الحمراء الكبيرة، بصفتها إعصارا دوارا شديدا في المنطقة الاستوائية للكوكب. واتضح أن درجة الحرارة في أساسه مرتفعة. وعلاوة على ذلك فإن المسبار سجل حالات شاذة في مكونات الحقل المغناطيسي غير المتناظر في الكوكب.

كما اكتشف المسبار في المنطقة الاستوائية للمشتري احتياطيات كبيرة من الماء وآثارا للأمطار الغزيرة.

وقال بولتون إن مسبار "جونو" سيقوم بـ44 دورة إضافية حول المشتري في إطار بعثته الموسعة وسيقترب خلالها من القطب الشمالي للكوكب وأقماره غانيميد وأوروبا وأيو لدراستها.

المصدر: تاس