روسيا تطور صاروخا فضائيا جديدا فائق الثقل

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل على مشروع تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل قادر على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين :"تسعى روسيا لتطوير صاروخ فضائي جديد فائق الثقل يحمل اسم يانيسيي، وستكون تكلفة المشروع نحو ترليون روبل (12 مليار دولار تقريبا)".

وأضاف أن "الصاروخ الجديد سيكون أقوى بـ 15 مرة من صواريخ Soyuz-2 الحالية المتوسطة الثقل، وسيتطلب إطلاقه إنشاء منصات إطلاق خاصة في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.. وفقا لتعلميات الرئيس الروسي من المفترض أن يطلق هذا الصاروخ إلى الفضاء عام 2028".

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وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن الصاروخ المذكور يتكون من أجزاء مستقلة كل جزء مصنوع لوحده، وستجمع هذه الأجزاء على مبدأ لعبة الليغو، وله القدرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 70 طنا إلى المدارات الأرضية القريبة.

وبالإضافة إلى مشروع هذا الصاروخ تعمل روسيا أيضا على تطوير صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام عدة مرات، من المفترض أن تطلقه عام 2026، كما تسعى لتطوير أنواع جديدة من المركبات الفضائية المخصصة للرحلات المأهولة، كي تعتمد عليها مستقبلا في الرحلات إلى القمر والمريخ.

المصدر: تاس