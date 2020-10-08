"روس كوسموس": بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ " أنغارا" الثقيل

لم يستطع صاروخ "انغارا – آ5" الروسي الثقيل تأكيد قدرته على نقل الحمولة المطلوبة حسب الشروط التقنية التي تطلبها المشروع التصميمي، أثناء إطلاقه الاختباري الأول عام 2014.

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أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به الأربعاء لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن الصاروخ انطلق إلى الفضاء، لكن إطلاقه لا يمكن اعتباره ناجحا تماما، إذ أنه لم يؤكد شروطا تقنية تطلبت بنقل حمولة مفيدة بوزن أكبر مما نقله.

وقال دميتري روغوزين إن الفترة التي مضت بعد عام 2014 تطلبت إعادة النظر في تصميم الصاروخ ووثائقه التقنية. وهناك مشكلة أخرى منعت الصاروخ من تحقيق مهامه وهي شركتان تولتا إنتاجه، إحداهما في موسكو وهي مركز "خرونبتشيف". أما ثانيهما فتقع في غرب سيبيريا بمدينة أومسك.

لذلك اتخذ قرار بنقل كل المرافق الإنتاجية الخاصة بصاروخ "أنغارا" إلى سيبيريا حيث يتم تصنيع الصاروخ وإنتاجه وتجميعه واختباره على الأرض.

وستبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع "أومسك" في سيبيريا بحلول عام 2023 حسب، روغوزين، بضعة صواريخ ثقيلة كل عام.

أما الإطلاق الاختباري الثاني لصاروخ "أنغارا – آ5" فسيتحقق في نوفمبر المقبل من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية الفضائية الحديثة تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وقد أطلق عام 2014 الصاروخان الاختباريان الخفيف والثقيل.

المصدر: تاس