تعديل مدار المحطة الفضائية قبل التحام مركبة "سويوز" المأهولة بها

تم اليوم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية باستخدام محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 14" الروسية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وأوضح البيان أن عملية تعديل المدار تجري بغية خلق ظروف باليستية مناسبة للالتحام بمركبة "سويوز – إم إس 17" المأهولة التي ستطلق في 14 أكتوبر الجاري. وأضاف أنه تم تشغيل محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 14" الملتحمة بقطاع "زفيزدا" الروسي الساعة 11.26 يوم 7 أكتوبر بتوقيت موسكو لتعمل 412.9 ثانية.

وانخفض نتيجة ذلك الارتفاع المتوسط لتحليق المحطة بـ1.3 كيلومتر وبلغ 418.6 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وكان يفترض أولا رفع مدار المحطة بـ400 متر. إلا أن مناورة قامت بها المحطة نهاية سبتمبر الماضي تفاديا للاصطدام مع النفايات الفضائية أدخلت تعديلات إلى برنامج تحليقها.

يذكر أن صاروخ "سويوز 2.1 آ" الروسي يطلق في 14 أكتوبر إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة "سويوز – إم إس 17" برائدي الفضاء الروسيين ، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف ورائدة الفضاء الأمريكية، كاتلين روبنس على متنها.

المصدر: تاس